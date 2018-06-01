Источник: «Русал» могут перерегистрировать в российском офшоре

"Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов России . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

Уточняется, что на данный момент ведутся соответствующие переговоры.

"В том числе переговоры идут и по «Русалу», — сказал источник.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима.