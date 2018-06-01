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Источник: «Русал» могут перерегистрировать в российском офшоре
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Источник: «Русал» могут перерегистрировать в российском офшоре 

Газета.Ru 1 июня 2018
"Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Уточняется, что на данный момент ведутся соответствующие переговоры.
"В том числе переговоры идут и по «Русалу», — сказал источник.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима.
Как стало известно, российский бизнесмен Олег Дерипаска ушел из совета директоров «Русала».
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