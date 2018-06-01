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Германия защитила «Северный поток-2»
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Германия защитила «Северный поток-2» 

Рамблер 1 час назад
В Германии Высший административный суд Грайфсвальда отклонил жалобу экологов на решение о строительстве «Северного потока-2» в территориальных водах страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск подавали экологи из Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), организации по охране рек, лесов и некоторых видов животных. Суд, рассматривавший жалобу с 5 марта, пришел к выводу, что немецкое общество заинтересовано в строительстве «Северного потока-2», который обеспечит надежные поставки экологичного природного газа в страну.
Двадцать седьмого марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне. В Берлине подчеркнули, что такое решение было принято «после тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы».
15 мая оператор Nord Stream 2 AG запустил подготовительные работы на участке газопровода в Германии. Пять экскаваторов в этот день начали копать траншеи для труб.
«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро, его запуск намечен на конец 2019-го — начало 2020 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории.
Комментарии31  Ещё 10 источников 
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