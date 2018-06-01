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Джекпот национальной лотереи Канады достиг рекордной суммы
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Джекпот национальной лотереи Канады достиг рекордной суммы 

Российская Газета 1 июня 2018
Фото: Российская Газета
Суммы джекпота лотереи Lotto Max достигла рекордных 110 миллионов канадских долларов (85 миллионов долларов США). Об этом рассказал Рэнди Вайерсберг, вице-президент компании OLG, которая проводит розыгрыш главной лотереи Канады.
"Из этой суммы 60 миллионов канадских долларов составят главный приз, 50 миллионов канадских долларов — специальные призы в размере одного миллиона канадских долларов каждый. Это крупнейший джекпот в истории лотереи", — приводит ТАСС слова Вайерсберга.
Запущенная в 2009 году лотерея Lotto Max является самой популярной в Канаде. Цена билета составляет 5 канадских долларов (около 4 американских долларов). Шанс на победу оценивается как 1 к 28,6 миллиона.
Розыгрыш состоится в ночь на субботу.
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