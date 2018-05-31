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ЦБ: вопрос о докапитализации Промсвязьбанка будет решать государство
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ЦБ: вопрос о докапитализации Промсвязьбанка будет решать государство 

Газета.Ru 31 мая 2018
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что вопросы о докапитализации Промсвязьбанка для поддержки санкционных компаний после передачи его Росимуществу будет решать государство. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Если в дальнейшем банку понадобится дополнительный капитал в связи с выполнением его новых задач, государство как основной собственник банка будет рассматривать вопрос о том, докапитализировать банк либо выдать госгарантии", — сказал Поздышев.
Он также отметил, что докапитализация Промсвязьбанка со стороны регулятора осуществлена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну России акции Промсвязьбанка на сумму 113,393 млрд руб.
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