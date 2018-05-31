ЦБ: вопрос о докапитализации Промсвязьбанка будет решать государство

"Если в дальнейшем банку понадобится дополнительный капитал в связи с выполнением его новых задач, государство как основной собственник банка будет рассматривать вопрос о том, докапитализировать банк либо выдать госгарантии", — сказал Поздышев.

Он также отметил, что докапитализация Промсвязьбанка со стороны регулятора осуществлена в полном объеме.