Названы марки опасного сыра

Союз потребителей «Росконтроль» предоставил Роспотребнадзору информацию о том, что уровень фальсификата среди сыров достиг 65 процентов. Такие данные союз потребителей получил на основе проверки 59 образцов продукции, из которых 38 сыров попали в «Черный список» «Росконтроля». Копии протоколов имеются в распоряжении «Ленты.ру»

Более того, Союз потребителей выявил, что 11 из 15 торговых сетей, в которых проводились проверки, торгуют фальсификатом. В «Росконтроле» настаивают, что магазины не могут не знать о качестве поставляемой им продукции.

«Деньги оказались дороже репутации для таких сетей, как "Билла", "Магнит", "Глобус", "7я", "Лента", "Ашан", "Я Любимый", "Spar", "Верный", "Виктория", "О'КЕЙ". В этих сетях на день очередной проверки был представлен широкий ассортимент фальсификата», — говорится в сообщении «Росконтроля».

Проверка проходила в самом популярном ценовом сегменте: от 270 до 450 рублей за килограмм. В «Черном списке» организации оказалась продукция производителей: «Переславский Сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат». По информации «Росконтроля», половина фальсифицированной продукции имеет высокое содержание трансжиров и является опасной для здоровья.

Эксперты организации отмечают, что настоящий сыр не может стоить дешевле 420-450 рублей за килограмм. Однако на прилавках магазинов зачастую лежат сыры в ценовой категории 300-350 рублей за килограмм, что уже должно настораживать покупателя. В «Росконтроле» отмечают, что подобную продукцию торговые сети закупают оптом по цене 140-150 рублей за килограмм, в подобных образцах можно найти не только пальмовое масло, но и гидрогенизированные растительные или говяжьи жиры.

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» существует с 2012 года. Организация проводит полномасштабный общественный контроль качества и безопасности товаров и услуг на российском рынке. Ранее она проверила качество сливочного масла, по итогам проверки только 4 из 31 бренда были признаны качественными.