Украина маскирует реальную цель удара по Газпрому

Президент Украины громогласно объявил о начале «принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов» с российской компании Газпром . Киев обосновывает свои действия обыкновенным желанием получить деньги, которые ему присудил арбитраж Стокгольма . Однако ряд признаков говорят о том, что реальные мотивы Украины прямо связаны с проектом «Северный поток-2».

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома через зарубежные суды.

«Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» перешел в практическую плоскость — сегодня было начато обременение акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Под обеспечительные меры могут попасть акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Источник «Интерфакса» украинском правительстве говорит, что Газпром будет оспаривать арест в местных судах. По данным другого источника в отрасли, эти акции уже заморожены.

Тем временем, швейцарские судебные приставы накануне посетили местный офис Nord Stream, сообщил еще один источник «РИА Новости» . Приставы провели опись имущества в офисе. Однако источник уверяет, что «никакого ареста не было». Еще в марте Киев говорил, что может обратиться в швейцарский суд с целью ареста акций российских Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для взыскания с Газпрома долга по решению Стокгольмского арбитража.

Газпром подтвердил, что «Нафтогаз» пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов, однако пока Газпром не получал официальных уведомлений по этой процедуре. Поэтому подробней комментировать там не стали.

Работа украинской стороны по взысканию долга ведется в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. По ней «Нафтогаз» действительно может использовать арест акций для обеспечения взыскания. Что это за долг, который хочет вернуть «Нафтогаз» путем ареста акций компаний-операторов российских газопроводов?

Речь идет об исполнении решения Стокгольмского арбитража по двум спорам Газпрома и Нафтогаза по контрактам на поставку и транзит газа. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по первому спору, обязав Нафтогаз оплатить долг перед Газпромом за поставки газа в 2013-2014 года на 2 млрд долларов. В феврале 2018 года суд вынес решение по второму спору, обязав Газпром заплатить Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге Газпром остался должен Нафтогазу 2,56 млрд долларов. Их-то теперь и пытается взыскать в Европе украинская сторона.

Между тем, в опубликованном на сайте отчете Газпрома по МСФО, компания передала 100% акций Nord Stream 2 AG, принадлежащих «Газпрому», в залог по обязательствам перед зарубежными партнерами до их полного погашения по состоянию на 31 марта 2018 года. Речь идет о подписании соглашения в рамках финансирования проекта строительства газопровода с Wintershall, OMW, Shell , Engi, Uniper.

Константин Симонов. Выбор целей, места действия и время однозначно говорит о том, что цель всей этой истории — не собрать деньги с Газпрома, а нанести очередной удар по «Северному потоку-2». Так считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности

«Если вы хотите взыскать 2,6 млрд, то вам нужно найти имущество, которое вы сможете конвертировать в живые деньги. Для этой цели на месте «Нафтогаза» я бы попытался арестовать, например, газ, который можно перепродать, или наложить арест на выручку компании, или на дочерние компании в Европе. Но при чем здесь офисы Nord Stream в швейцарском Цуге? — говорит Симонов. — Что они там хотели арестовать? В этом Цуге, грубо говоря, стоят пять столов и пять компьютеров. Nord Stream 2 AG является оператором еще не построенной трубы. Там нет активов, которые можно продать. В Цуге нечего делать, и на Украине это прекрасно понимают».

Во-вторых, Газпром подал аппеляцию на это решение Стокгольмского арбитража, по которому оказался должен «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов.

«С чего вдруг Нафтогаз решил арестовывать имущество Газпрома, когда еще не закончились апелляционные разбирательства? По этой причине сейчас шансов на арест у Украины нет», — говорит Симонов.

Только после отказа в апелляции Нафтогаз может пытаться взыскать с Газпрома долг.

«Газпром считает решение несправедливым, и не признает его, но если апелляцию проиграет, то вынужден будет выполнять решение суда. Газпром ведь никогда не говорил, что эти деньги не заплатит», — отмечает собеседник.

Наконец, время самого заявления о начале ареста активов Газпрома выбрано не случайно.

«Как раз сейчас решаются важные вопросы. В течение лета должны быть получены окончательные разрешения по газопроводу «Северный поток-2» от властей Швеции и Дании. Отсюда и активность США, которая тоже совершенно не случайна», — считает собеседник.

И если под удар попадет Nord Stream 2 AG, то это может серьезно осложнить строительство «Северного потока-2».

На счетах Nord Stream 2 AG должно быть более 2 млрд евро, которые компания привлекла от пяти европейских партнеров Газпрома в виде кредитов.

«Если дойдет до крайностей и заморозят счета, то некому будет строить «Северный поток-2», потому что разрешения выдаются на конкретную компанию. И как она будет расплачиваться с подрядчиками? Это попытка не получить деньги, а парализовать деятельность оператора», — говорит Симонов.

Впрочем, вся эта история может быстро закончиться, если европейские суды не пойдут на поводу у «Нафтогаза» и откажут в аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. А вероятность этого велика.