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Панков рассказал о фактах безответственности собственников компании СарАвиа
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Панков рассказал о фактах безответственности собственников компании СарАвиа 

АиФ 31 мая 2018
Фото: АиФ
Николай Панков рассказал о фактах безответственности собственников компании «Саратовские авиалинии», также подчеркнул, что у них нет желания трудоустроить коллектив.
« — подчеркнул Панков.
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