Панков рассказал о фактах безответственности собственников компании СарАвиа

Николай Панков рассказал о фактах безответственности собственников компании «Саратовские авиалинии», также подчеркнул, что у них нет желания трудоустроить коллектив.

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