«Газпрому» стоит сменить тактику в споре с «Нафтогазом»

"Нафтогаз Украины" приступил к взысканию 2,56 миллиардов долларов с российского "Газпрома" в виде ареста ценных бумаг Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии . Эти компании являются операторами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Европе будет повод задуматься о надежности обходных газопроводов, "акции компаний-операторов которых являются арестованными за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решения международного арбитража".

Информацию подтвердили в "Газпроме", отметив, что официальных уведомлений по этой процедуре пока не было. В Nord Stream 2 AG сообщили о получении 29 мая постановления об аресте активов компании в рамках взыскания средств с "Газпрома". По данным источников, знакомых с ситуацией, арест активов или имущества Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не производился, хотя представители судебных органов побывали в офисах в Швейцарии. При этом представитель Nord Stream 2 AG отметил, что эти действия не скажутся на строительстве газопровода "Северного поток-2".

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", атака на активы "Газпрома" в компаниях-операторах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" может иметь негативные последствия для самой Украины уже в ближайшей перспективе. Особенно, если учитывать высокую заинтересованность Германии в проекте новой обходной ветки. Доверия европейцев может лишиться как раз украинская сторона. И тем не менее российскому концерну, возможно, стоит сменить тактику в судебных делах по поводу исков "Нафтогаза".

"Газпрому" стоит занять другую позицию

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, то, что "Нафтогаз" будет подавать в суды и требовать ареста имущества "Газпрома", было очевидно. Не совсем понятно, почему российская компания, по сути, ничего не предпринимала, чтобы себя обезопасить. Лучше было бы сначала выплатить причитающееся, а затем продолжать судебные тяжбы.

"Удар явно будет наноситься по самым болезненным вопросам. Вот они и потребовали арестовать акции операторов "Северный поток" и "Северный поток-2". Я думаю, что логичнее "Газпрому" было деньги эти выплатить, чтобы удар не был неожиданным. А потом продолжать свою деятельность. "Газпром" хотел параллельно все это делать", — пояснил эксперт.

Юшков напомнил, что "Газпром" пытается доказать, что решение Стокгольмского арбитража было вынесено с грубейшими нарушениями процедуры.

"Именно процедуры. Потому что Высший суд Швеции может отменить решение Стокгольмского арбитража, только если была нарушена процедура. По существу он решение пересмотреть не может", — пояснил эксперт.

По словам эксперта "Газпром" пытается доказать, что документы были подписаны не рукой одного из трех арбитров, которые имели на это полномочия. Тем самым российская компания требует аннулировать решение по обоим спорам. Может быть в "Газпроме" рассчитывали, что успеют завершить процедуру протеста, прежде чем "Нафтогаз" подаст в суды. Теперь стоит занять несколько иную позицию.

"Но "Нафтогаз" выступил первым, и сейчас будет интересный процесс. И "Газпром" теперь будет доказывать, что украинская компания действует не с точки зрения возврата денег по арбитражу, а для блокировки работы обходного газопровода и строительства "Северного потока-2". А значит — злоупотребляет своим правом", — пояснил Юшков.

"Нафтогаз" должен требовать деньги, которые ему задолжал "Газпром", добавил эксперт. Это и есть основание для блокировки. Но украинская сторона создает помехи в деятельности российского концерна.

"Думаю, целесообразнее "Газпрому" именно этот тезис доказывать. И показывать, что логика действий "Нафтогаза" совершенно иная, чем должна быть. А значит арестовывать эти активы нельзя" — пояснил Юшков.

Выиграли — премия, проиграли — премия

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов подчеркнул, что "Газпром" нигде и никогда после вынесенного решения по второму иску не говорил об отказе выплачивать указанную арбитражем сумму. Российский концерн обозначил свою позицию, зарезервировав необходимые средства. При этом "Нафтогаз" не заявлял, что готов выплатить свой долг "Газпрому".

""Газпром" выплатит, если не удастся добиться отмены или корректировки этого решения юридическим путем. Для этого поданы иски в судебные инстанции Швеции, инициирована процедура расторжения действующего контракта с "Нафтогазом". Буквально пару дней назад подано заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража ввиду того, что в нем отмечено вмешательство третьих лиц, не являющихся признанными "Газпромом" арбитрами", — напомнил Фролов.

Эксперт также отметил недавний визит на Украину президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера , который среди прочего указал украинским властям на необходимость прекратить противодействие строительству газопровода европейского значения, коим является "Северный поток-2". При обсуждении проекта новой ветки подачи газа постоянно, по словам немецкого политика, обсуждается важность сохранения статуса Украины, как транзитера "голубого топлива".

"Если перевести с дипломатического языка, было сказано: с вами вопрос решен, отвяжитесь от "Северного потока-2". И вряд ли это его личная инициатива", — пояснил эксперт.

При этом, по словам Фролова, руководства "Нафтогаза" поспешило уже объявить о победе над "Газпромом" и выплатить себе премии за оба иска в размере 1% от "выигранной суммы". Это касается и того дела, по которому украинская сторона должна выплатить средства российскому концерну. Речь идет о почти 46 миллионах долларов.

"С точки зрения клептократии — абсолютно гениальные люди. Выиграли — выписали премию. Проиграли — тоже выписали. Все эти события в сумме: заявление Германии, желание урвать денег со стороны руководства "Нафтогаза" и достаточно решительные действия "Газпрома" в юридическом плане, видимо, подвигли украинскую компанию активизироваться", — считает эксперт.

Информационный фон и избирательная компания на Украине

Фролов сомневается, что в Швейцарии наберется достаточно активов "Газпрома" для компенсации "Нафтогазу". Речь идет о создании информационного фона, помехах в работе и оказании давления на строительство "Северного потока-2". Кроме того, на Украине началась избирательная компания. Нынешнему руководству очень хочется переизбраться, чтобы не лишиться кормушки и не оказаться под следствием во второй половине 2019 года.

"Ты тут пять лет сидишь и у людей отжимаешь, а тут у тебя отожмут. Неприятно. Надо переизбраться", — пояснил эксперт.

Вот для этого дело против "Газпрома" — очень важно для нынешних киевских властей. Оно, по словам Фролова, может иметь нулевую эффективность, что, скорее всего, и случится, как в случае с "Юкосом»

Последствия атаки на "Северный поток-2"

Для "Газпрома" сумма иска, как считает эксперт, не является неподъемной. В конце концов, если решить вопрос в свою пользу не удастся, он ее заплатит. Зарезервированная сумма равна примерно головой оплате за транзит газа через Украину.

"Неприятная сумма, но не критичная. Для Украины же 2,5 миллиарда долларов — 10% расходной части бюджета, примерно. А последствия блокировки проекта "Северного потока-2" будут для украинских властей крайне неприятными со стороны Германии и других европейских стран", — считает Фролов.

На Украине не умеют мыслить стратегически, считает эксперт. Планирование на пять лет для властей в Киеве — недостижимый горизонт, а в газовой отрасли планировать нужно не менее, чем на 20 лет. Это определяет энергетический ландшафт Европы на десятилетия.

"Если посмотреть на происходящее сейчас, корень — в 2002 году, когда Украина отказалась от создания консорциума по управлению своей газотранспортной системой с Россией и Европой. Лукашенко смог понять выгоду этого решения. Украина — нет. Можно урвать эти 2,5 миллиарда долларов, но европейцы утрачивают доверие к Киеву. Крупный бизнес оперирует другими понятиями. Страна ставит под удар финансовые и энергетические интересы крупнейших европейских компаний. Украина сама себе роет яму", — считает эксперт.

По словам Фролова, средства от "Газпрома" Украина может и получит, но свою газотранспортную систему она уже потеряла, а при продолжении действий в подобном ключе рискует потерять доверие, последствия чего будут катастрофическими.