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Покинувший Россию банкир продает свои активы
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СМИ: Дмитрий Ананьев продает свои активы в России‍ 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который ранее уехал из России, принял решение избавиться от активов в стране, пишут "Ведомости" со ссылкой на знакомых бизнесмена.
По словам собеседников издания, Ананьев в настоящее время живет на Кипре, в апартаментах гостиницы Four Seasons. Он проводит встречи со своими бывшими деловыми партнерами и решает связанные с активами вопросы.
Поясняется, что единственный на Кипре отель сети Four Seasons расположен в Лимасоле. Сейчас там зарегистрирована гостья Людмила Ананьева. Людмила — имя жены Дмитрия Ананьева.
В свою очередь представитель бизнесмена информацию о местонахождении Ананьева комментировать не стал.
Сотрудник одной из структур бизнесмена сообщил изданию, что экс-банкир нанял специалистов, которые должны продать оставшиеся у него активы в России, либо их "контролируемо обанкротить".
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