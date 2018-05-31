Покинувший Россию банкир продает свои активы

Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который ранее уехал из России, принял решение избавиться от активов в стране, пишут "Ведомости" со ссылкой на знакомых бизнесмена.
По словам собеседников издания, Ананьев в настоящее время живет на Кипре, в апартаментах гостиницы Four Seasons. Он проводит встречи со своими бывшими деловыми партнерами и решает связанные с активами вопросы.
Поясняется, что единственный на Кипре отель сети Four Seasons расположен в Лимасоле. Сейчас там зарегистрирована гостья Людмила Ананьева. Людмила — имя жены Дмитрия Ананьева.
В свою очередь представитель бизнесмена информацию о местонахождении Ананьева комментировать не стал.
Сотрудник одной из структур бизнесмена сообщил изданию, что экс-банкир нанял специалистов, которые должны продать оставшиеся у него активы в России, либо их "контролируемо обанкротить".