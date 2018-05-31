Покинувший Россию банкир продает свои активы

СМИ: Дмитрий Ананьев продает свои активы в России‍

По словам собеседников издания, Ананьев в настоящее время живет на Кипре , в апартаментах гостиницы Four Seasons. Он проводит встречи со своими бывшими деловыми партнерами и решает связанные с активами вопросы.

Поясняется, что единственный на Кипре отель сети Four Seasons расположен в Лимасоле. Сейчас там зарегистрирована гостья Людмила Ананьева. Людмила — имя жены Дмитрия Ананьева.

В свою очередь представитель бизнесмена информацию о местонахождении Ананьева комментировать не стал.

Сотрудник одной из структур бизнесмена сообщил изданию, что экс-банкир нанял специалистов, которые должны продать оставшиеся у него активы в России, либо их "контролируемо обанкротить".