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Канадский банк «под шумок» зарабатывает на марихуане
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Канадский банк «под шумок» зарабатывает на марихуане 

News.ru 5 часов назад
Инвестиционный канадский банк Canaccord Genuity, который существует с 1950 года, занимает ведущую позицию на растущем рынке по продаже марихуаны. С 2016 года он сохраняет лидерство по части консалтинга и выступления гарантом для компаний, занимающихся каннабисом.
Согласно данным банка, он обеспечивал финансирование на общую сумму более 1,5 млрд долларов и выступал консультантом по более, чем 50 транзакциям, сообщает Bloomberg.
Канада станет первой страной из «Большой семёрки», где марихуану легализуют на федеральном уровне, что позволит канадским компаниям зарабатывать на этом деньги. В связи с этим, Canaccord Genuity может стать примером для других банков. Будучи небольшим банком, Canaccord Genuity смог пойти на риски, которые непосильны более крупным банкам США, и суметь первым занять новую нишу на рынке.
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