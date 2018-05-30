Канадский банк «под шумок» зарабатывает на марихуане

Инвестиционный канадский банк Canaccord Genuity, который существует с 1950 года, занимает ведущую позицию на растущем рынке по продаже марихуаны. С 2016 года он сохраняет лидерство по части консалтинга и выступления гарантом для компаний, занимающихся каннабисом.

Согласно данным банка, он обеспечивал финансирование на общую сумму более 1,5 млрд долларов и выступал консультантом по более, чем 50 транзакциям, сообщает Bloomberg