Украина атакует: активы «Газпрома» под угрозой ареста

«Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд Обеспечительные меры наложены, в частности, на акции компаний Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются операторами первого и второго «Северных потоков». В «Газпроме» заявили, что официальных уведомлений об этих процедурах не получали и обещали защищать свои права. Юристы отмечают, что об изъятии акций в пользу Украины речь не идет.

Украинская сторона начала процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд

Сначала СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что швейцарские судебные приставы посетили офис компании Nord Stream в кантоне Цуг и провели опись имущества в офисе компании в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом». В компании Nord Stream комментировать эти обстоятельства «Газете.Ru» отказались.

Источник в отрасли сообщил «Интерфаксу» , что арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».

Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В самих компаниях пока не подтверждают эту информацию.

Позже официально информацию о начале взыскания с ПАО «Газпром» долга $2,6 млрд подтвердил президент Украины Петр Порошенко

«Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов из «Газпрома» перешел в практическую плоскость», — написал он в своем фейсбуке. «Сегодня было начато обременение акций и других активов „Газпрома“ в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — уточнил он.

По его словам, он дал указание не останавливаться на этих трех странах и акциях операторов трубопроводов.

«Речь должна идти и об активах, я не исключаю, что вместе и с акциями «Северного потока», «Северного потока — 2», и о денежных средствах, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений», — добавил президент.

В «Нафтогазе Украины» также официально заявили о начале принудительного взыскания $2,6 млрд с «Газпрома», отметив, что «оспаривание решений арбитража „Газпромом“ не может остановить их исполнение».

В «Газпроме» факт таких попыток подтвердили, но заявили, что на текущий момент компания не получала никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, и пообещали, что будут защищать свои права.

Между тем, в Nord Stream 2 сообщили, что 29 мая получили постановление об обеспечительных мерах в рамках взыскания средств с «Газпрома». При этом представитель компании заверил, что данное постановление не окажет влияние на проект газопровода «Северный поток — 2».

Решение по многолетним спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» Стокгольмский арбитраж вынес зимой — в декабре по вопросу поставок газа и принципу «бери или плати», в феврале — по исполнению транзитных обязательств. По итогам этих решений российская компания оказалась должна $2,56 млрд за непрокачанный через Украину газ.

В «Газпроме» заявили, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, обжаловали это решение в суде округа Свеа и начали процедуру судебного расторжения действующих контрактов.

Юристы сходятся на том, что сейчас речь идет не об аресте акций, а только об их временной заморозке.

Согласно международным нормам по исполнению решений международных судов, «Нафтогаз», в случае неисполнения ответчиком своих обязательств, может начать процесс взыскания в любых национальных юрисдикциях, пояснил старший юрист практики «Стратегия и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Киреев

Вариант наложения обеспечительных мер на акции, где компания-ответчик имеет приоритетную или небольшую долю, вполне может произойти как один из вариантов получения положенного долга по судебному решению.

При этом, обеспечительные меры — это пока не сам арест акций, это скорее их временная заморозка с сохранением принадлежности к владеющей стороне.

Такие действия исполнительных органов «Газпром», вероятно, будет пытаться оспаривать в местных европейских судах и только после вынесения вердиктов можно будет утверждать, что наложен реальный арест на акции оператора СП1 и СП2, добавил юрист.

Это относительно распространенная практика, когда истец при значительной сумме иска просит одновременно арестовать имущество ответчика для того, чтобы решение суда будущее было возможно исполнить, подтверждает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов

Если заявляется требование о взыскании денег, то арест акций не означает, что эти акции можно будет забрать, поясняет он. Это означает, что за счет стоимости этих акций могут быть удовлетворены требования выигравшего спор лица. То есть о физическом отбирании акций и обращении этих акций в собственность истца говорить нельзя, добавляет юрист.

Дочерние общества не отвечают по долгам материнской компании, уточняет управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов . В этом контексте визит в компанию, в которой у Газпрома 51%, может быть связан с арестом акций, принадлежащих «Газпрому», если реестр акционеров ведёт само общество, а также иметь политическую направленность с целью понудить «Газпром» к погашению долга. Возможен также поиск обязательств Nord Stream в пользу «Газпрома», добавляет эксперт.

Эксперты считают закономерным, что«Нафтогаз» нацелился в своих действиях на самый уязвимый объект «Газпрома» — Nord Stream, существование и развитие которого несет прямую угрозу украинскому транзиту, а значит, и доходам «Нафтогаза» и бюджета страны.

Но «Нафтогаз» вряд ли сможет получить реальную выгоду, даже если предположить, что арест акций одобрят соответствующие судебные органы, полагает Киреев. Во-первых, в деле наверняка выступят с протестными исками остальные акционеры консорциума — Wintershall, E.ON, Gasunie и Engie.

Взыскание долга возможно только при дроблении компании или ее продаже, учитывая же характер договоренностей «Газпрома» с партнерами, такой вариант практически не реализуем, считает он. А значит, в конечном счете, ничего кроме очередных затяжных судебных споров «Нафтогаз» может не добиться, резюмирует Киреев.

По мнению юристов, с учетом существующей апелляции «Газпрома», и намерении оспаривать нынешний арест активов, судебные споры между компаниями могут продолжаться бесконечно долго.

На Украине, между тем, уже раздают друг другу премии за «победу» над «Газпромом». 30 мая наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ПАО «Газпром» по транзитному контракту. Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже. Премию, как уточнили в компании, получат 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата.