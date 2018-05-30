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На Украине продадут арестованный российский Boeing
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На Украине продадут арестованный российский Boeing 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing 737, принадлежавший российской компании «Трансаэро» и арестованный на Украине за долги, продадут с аукциона. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия министерства юстиции страны «Система электронных торгов арестованным имуществом».
Стартовая цена лота — почти 36 миллионов гривен (около 85 миллионов рублей). В пояснении говорится, что техническое состояние машины неизвестно, нужен ли ей ремонт — тоже. Торги пройдут 4 июня.
Отмечается, что первый полет Boeing состоялся в июне 1998 года, последний — в октябре 2015-го.
Как рассказал гендиректор «Системы» Виктор Вишнев, самолет был арестован за долги «Трансаэро» за обслуживание и стоянку в аэропорту «Киев». Задолженность компании составляла 625 тысяч долларов, передает «Украинская правда».
«Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже на Украине, отсутствуют транспортные расходы», — заключил он.
«Трансаэро», ранее вторая по объему перевозок российская авиакомпания, обанкротилась из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей, включая лизинговые платежи и 85 миллиардов задолженности банкам) на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября 2015 года, а с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.
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