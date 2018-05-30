На Украине продадут арестованный российский Boeing

Самолет Boeing 737, принадлежавший российской компании «Трансаэро» и арестованный на Украине за долги, продадут с аукциона. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия министерства юстиции страны «Система электронных торгов арестованным имуществом».

Стартовая цена лота — почти 36 миллионов гривен (около 85 миллионов рублей). В пояснении говорится, что техническое состояние машины неизвестно, нужен ли ей ремонт — тоже. Торги пройдут 4 июня.

Отмечается, что первый полет Boeing состоялся в июне 1998 года, последний — в октябре 2015-го.

Как рассказал гендиректор «Системы» Виктор Вишнев, самолет был арестован за долги «Трансаэро» за обслуживание и стоянку в аэропорту «Киев». Задолженность компании составляла 625 тысяч долларов, передает « Украинская правда ».

«Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже на Украине, отсутствуют транспортные расходы», — заключил он.