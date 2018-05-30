«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»

«Нафтогаз» начал процесс взыскания денег с «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» обратился в европейские суды для взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Швейцарии и Нидерландах. Собеседник агентства заявил, что процесс взыскания начался в Великобритании Украинская компания намерена действовать в рамках Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Источник «Интерфакса» отметил, что, в случае ареста акций связанных с «Северным потоком-2» компаний, «Газпром» будет оспаривать арест в местных судах.

Ранее Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить Украине 4,6 миллиарда долларов, но с учетом декабрьского решения по другому спору («Нафтогаз» обязали выплатить российской компании два миллиарда долларов) сумма взыскания с «Газпрома» составила 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» вернул Украине предоплату за мартовские поставки. Глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» вынужден немедленно начать расторжение контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Миллер пояснил, что Стокгольмский арбитраж принял решение по газовым контрактам, «руководствуясь двойными стандартами», и нарушил баланс интересов сторон.

В «Газпроме» отметили, что решение о выплатах в пользу Украины арбитры объяснили «резким ухудшением состояния украинской экономики». Шестого марта компания подала апелляцию на решение арбитража.

В «Нафтогазе» заявляли, что, несмотря на подачу апелляции, «Газпром» должен выплачивать украинской компании долг, на который якобы начисляется около 0,5 миллиона долларов процентов каждый день.

В мае «Интерфакс» сообщил, что арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом» может привести к аресту акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.