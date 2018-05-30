Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды

Сервис Uber Eats закрывается в России и становится частью сервиса "Яндекс. Еда", говорится в сообщении Uber Eats.

"Сервис Uber Eats закрывается в России, но голодными мы вас не оставим. Uber Eats становится частью сервиса "Яндекс. Еда", где вы по-прежнему можете заказывать домой любимые бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и картошку из "Макдоналдс", — сообщает сервис своим пользователям.

В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс. Такси", и Uber — по-прежнему доступны пользователям.

Сервис Uber Eats в регионах сделки также перейдет в объединенную компанию, сообщалось ранее.