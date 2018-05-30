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Волгоградские предприятия потратят 2,6 млрд на снижение объемов выбросов
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Волгоградские предприятия потратят 2,6 млрд на снижение объемов выбросов 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Более 2,6 миллиарда рублей волгоградские промышленные предприятия химической и металлургической отраслей в течение года вложат в проекты, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду. По большей части они будут качаться уменьшения воздействия заводов на воздух и повышение качества очистки сточных вод.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка» в этом году собирается внедрить автоматизированную систему производственного экологического контроля. Местный филиал компании «Омсктехуглерод» планирует провести капремонт нескольких техпотоков и сети водопровода и канализации. Волгоградский алюминиевый завод компании «РУСАЛ» займется созданием газоочистных установок для производства обожженных анодов. «Себряковцемент» реконструирует вращающуюся печь с переводом на сухой способ производства клинкера.
Сейчас в Волгоградской области экологические проекты реализуют около 50 промпредприятий. По результатам минувшего года вложения в них составили более 1,2 миллиарда рублей.
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