Дерипаска продолжает избавляться от активов

Дерипаска избавится от доли в «Русских машинах»

Собеседники агентства уточнили, что Дерипаска обсуждает этот вопрос с миноритарными инвесторами, в частности, с экс-главой канадской компании Magna International Зигфридом Вульфом . По данным источников, Дерипаска надеется, что возможная сделка продемонстрирует его готовность отказаться от собственности в ряде компаний в обмен на снятие санкций США . Источники подчеркнули, что проведение сделки будет зависеть от того, согласится ли Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США снять санкции с "Русских машин" и "ГАЗа".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ , внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаску и контролируемые им En+ Group , "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" . Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября. Из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций ранее было разрешено выходить до 6 июня.