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Дерипаска избавится от доли в «Русских машинах»
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Дерипаска избавится от доли в «Русских машинах» 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак
Российский бизнесмен Олег Дерипаска ведет переговоры о продажи части своей доли в диверсифицированном холдинге "Русские машины", в который входят структуры автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники агентства уточнили, что Дерипаска обсуждает этот вопрос с миноритарными инвесторами, в частности, с экс-главой канадской компании Magna International Зигфридом Вульфом. По данным источников, Дерипаска надеется, что возможная сделка продемонстрирует его готовность отказаться от собственности в ряде компаний в обмен на снятие санкций США. Источники подчеркнули, что проведение сделки будет зависеть от того, согласится ли Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США снять санкции с "Русских машин" и "ГАЗа".
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября. Из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций ранее было разрешено выходить до 6 июня.
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