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США добрались до российских авиакомпаний
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США добрались до российских авиакомпаний 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Министрерство транспорта США ужесточило требования к трем российским авиакомпаниям — "Аэрофлот", "ЭйрБриджКарго" (из группы "Волга-Днепр") и "Якутия", передает ТАСС.
Перевозчики обязаны предоставлять американским властям графики всех "комбинированных и грузовых" рейсов, где одним из пунктов назначения значатся аэропорты США. Также авиакомпании должны предоставлять данные о "типе используемого оборудования", частоте полетов, времени вылета/прибытия и т. п.
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Информация должна быть передана США минимум за 30 дней до полета.
Минтранс утверждает, что новые требования являются ответными мерами на действия России. По версии Минтранса США, Москва "отклонилась от <…> режима взаимности, когда отказалась дать разрешение грузовым авиаперевозчикам США на пересечение российского воздушного пространства <…>, вместо этого в одностороннем порядке поменяв маршрут на расположенную восточнее точку прибытия в воздушное пространство России", вследствие чего американские авиаперевозчики сталкиваются с существенным нарушением организации грузовых рейсов между Европой и Азией.
Ранее авиакомпании США обратились в Госдепартамент с просьбой помочь добиться продления разрешения на выполнение полетов через воздушное пространство России, так как соглашение истекает, а дата переговоров по новому соглашению до сих пор не установлена.
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