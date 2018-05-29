Российская компания отменяет все рейсы

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об отмене всех рейсов с 30 мая 2018 года.

В сообщении на сайте компании решение об отмене рейсов объясняется ограничением срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 30 мая 2018 года.

«Ведомством Росавиации, приказом №340-П от 25 апреля 2018 года, было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года. На текущий момент, 18.00. часов 29 мая 2018 года, никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», — говорится в сообщении компании.

При этом в «Саратовских авиалиниях» опровергли информацию о закрытии авиакомпании, указав, что соответствующего официального извещения из Росавиации не поступало.

17 мая сообщалось, что Росавиация уведомила авиакомпанию о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая, в связи с чем руководство «Саратовских авиалиний» приняло решение о прекращении деятельности с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года.