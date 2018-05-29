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Села Южной Осетии газифицируют за счет инвестиций «Газпрома»
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Села Южной Осетии газифицируют за счет инвестиций «Газпрома» 

Sputnik Южная Осетия 49 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 29 мая — Sputnik. Южная Осетия выбрала наиболее выгодный вариант газификации сел и районов республики, заявил на пресс-конференции в Цхинвале глава республики Анатолий Бибилов. Работы по газификации сел начнутся уже в 2019 году.
По словам Бибилова, при наличии у Южной Осетии 25 процентов акций "Газпрома", республика должна была вложить в газификацию сел более 500 миллионов рублей из собственных доходов. Глава республики сэкономил полмиллиарда рублей, передав 25 процента акций компании и избежав таким образом собственных вложений в строительство газопровода.
"Выгоднее отдать 25 процентов акций и получить инвестиций на более двух миллиардов рублей. Я уверен, что для нас важнее сегодня привлечь инвестиции Газпрома, чтобы обеспечить газом население районов республики", — сказал Бибилов.
Глава государства также отметил, что пересмотрев договор с Газпромом в начале своего президентства, ему удалось избежать потерь в 360 миллионов рублей.
"Мы теряли 30 процентов собственных доходов. Это было неприемлемо и мы вели переговоры с Миллером. Он пошел нам на встречу и дал согласие изменения в договоре. Так удалось отстоять эти миллионы", — пояснил Бибилов.
Что касается отдаленной перспективы транзита газа через Южную Осетию, то, это, по словам президента, предмет нового договора, в котором будут прописаны обязательства Южной Осетии и Газпрома.
В июне начнутся работы по подготовке проектно-сметной документации, а работы по прокладыванию газопровода намечены на 2019 год.
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