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«Южный газовый коридор» из Азербайджана в Европу официально открыт
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«Южный газовый коридор» из Азербайджана в Европу официально открыт
Говорит Москва
2 часа назад
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Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через
Грузию
и
Турцию
в Европу. Стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов долларов.
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