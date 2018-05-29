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«Южный газовый коридор» из Азербайджана в Европу официально открыт
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«Южный газовый коридор» из Азербайджана в Европу официально открыт 

Говорит Москва 2 часа назад
Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов долларов.
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