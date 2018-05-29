Жертва ради «Русала»: «У нас к чему только ни привыкли»

«У нас жители уже к чему только ни привыкли»

Что думают в Иркутской области о предложении Олега Дерипаски ввести льготы для его предприятий и поднять тарифы на ЖКХ для населения?

Проблемы предприятий Олега Дерипаски могут решить за счет населения Иркутской области. Как сообщила газета «Коммерсантъ», якобы En+ , в которую входят «Русал» и электростанции, предложила повысить для жителей тарифы ЖКХ.

Описанная схема достаточно сложная, но суть проста: En+ попросила льготы для своих предприятий в Иркутской области, а чтобы прибыло туда, откуда убыло, предложила поднять тарифы на ЖКХ для населения. В этом регионе протекает быстрая сибирская река Ангара и есть каскад электростанций, принадлежащих Олегу Дерипаске. Там самая дешевая в России электроэнергия: тариф примерно в четыре раза ниже, чем по всей стране.

Готовы ли жители на повышение цен ради спасения En+? С одной стороны, только на двух алюминиевых заводах «Русала» в области работают шесть тысяч человек и еще три с половиной тысячи смежников. С другой, дешевое электричество — это одно из немногих преимуществ местных жителей. Ситуация может стать взрывоопасной, говорит шеф-редактор медиагруппы «БайкалТелеИнформ» Михаил Дронов

Михаил Дронов, шеф-редактор медиагруппы «БайкалТелеИнформ»

«У нас очень много других проблем, начиная от экологии и заканчивая бешеными тарифами на авиабилеты и так далее, и низкие тарифы на электроэнергию — это некая компенсация за то, что мы живем в достаточно проблемном регионе. Это не мое мнение, это общее мнение населения. Будет большая буча. Это единственная конфета, которую иркутяне считают каким-то небольшим призом за многочисленные другие лишения, которые они несут».

Если правительство послушается En+, предприятия Дерипаски — и алюминиевые, и энергетические — смогут сэкономить десятки миллиардов рублей. Например, заводы будут меньше платить за электроэнергию, а это одна из их основных затрат.

Братск — город в Иркутской области с населением больше 230 тысяч человек. Здесь у En+ три важных предприятия: алюминиевый завод (БрАЗ), теплоцентраль и Братская ГЭС — одна из самых мощных гидроэлектростанций в России. О реакции на возможное подорожание электричества Business FM рассказал местный пенсионер и бывший работник БрАЗа Юрий:

«У нас жители уже к чему только ни привыкли. Поэтому разбираться они не будут, орать не будут, а молча вздохнут, поднимут руку и опустят. Потому что как бы мы чего ни хотели, все равно сделают так, как нужно наверху. Так что в правительстве пусть не беспокоятся».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что на братском и иркутском заводах «Русала» могут быть довольно ощутимые сокращения — 10-15% работников. По данным журналистов, Олег Дерипаска встречался с руководителями предприятий, а решение будет принято в начале июня. Этот завод — один из градообразующих, там трудятся четыре тысячи человек. Радиостанция связалась с сотрудником предприятия Константином. Он говорит, что зарплаты пока не урезали, а небольшие сокращения уже были:

«Сокращения вроде как есть, но незначительные. По крайне мере, я слышал, что кого-то сокращали из знакомых знакомых. Не знаю почему — может, на испытательном сроке были. Пенсионеров еще не сокращают, и среди тех, кто уже работает, тоже сокращений не было».

Свои предложения En+ отправила вице-премьеру Дмитрию Козаку . Он подтвердил, что компания действительно обращалась за поддержкой. Решение примут в июне. Самого интересного — как именно будут помогать — Козак, конечно, не сказал, но заявил, что вопрос будут прорабатывать сразу шесть министерств — это треть всего российского правительства

В том, что предприятиям Дерипаски помогут, сомнений мало. Из-за американских санкций с «Русалом» прекратили работать европейские банки и, главное, торговые дома. Продукция идет на склады, отгрузки алюминия за рубеж упали на 70%. На столько же при самом негативном сценарии может сократиться производство металла. Но конкретный вопрос, должны ли за это заплатить иркутяне, пока повис в воздухе. Как сказал Business FM один из местных жителей, даже самый гениальный пиарщик не сможет объяснить жителям эту жертву.