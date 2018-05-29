Ещё
Акции бразильской Petrobras рухнули после снижения цен на дизтопливо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции бразильской Petrobras рухнули после снижения цен на дизтопливо 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Акции государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras потеряли 14 процентов своей стоимости. Это произошло после того, как президент страны Мишел Темер ради прекращения забастовки дальнобойщиков снизил цены на дизельное топливо.
Между тем индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу упал на 4,5 процента, передает ТАСС. Курс доллара по отношению к реалу вырос на 1,6 процента и достиг показателя в 3,73 реала за доллар.
Дальнобойщики начали стачку 21 мая после того, как Petrobras объявила о повышении тарифов на дизтопливо. По всей стране бастовали более миллиона человек. Протестующие заблокировали около тысячи участков дорог. Во многих городах возник дефицит товаров: людям не хватало топлива и некоторых продуктов питания.
Темер выполнил требование дальнобойщиков в воскресенье вечером. Цена на дизельное топливо была снижена. Это решение, как утверждает бразильский минфин, приведет к потерям в размере 2,6 миллиарда долларов.
Российская Газета: последние новости
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом" Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну Меркель: Германия продолжит уважать соглашение по Ирану
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах19
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1036
Абрамович получил новое гражданство1131
Украине предрекли дефолт62
РФ отреагировала на слова о «перехвате» израильских F-1678
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение