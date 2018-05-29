Акции бразильской Petrobras рухнули после снижения цен на дизтопливо

Акции государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras потеряли 14 процентов своей стоимости. Это произошло после того, как президент страны Мишел Темер ради прекращения забастовки дальнобойщиков снизил цены на дизельное топливо.

Между тем индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу упал на 4,5 процента, передает ТАСС . Курс доллара по отношению к реалу вырос на 1,6 процента и достиг показателя в 3,73 реала за доллар.

Дальнобойщики начали стачку 21 мая после того, как Petrobras объявила о повышении тарифов на дизтопливо. По всей стране бастовали более миллиона человек. Протестующие заблокировали около тысячи участков дорог. Во многих городах возник дефицит товаров: людям не хватало топлива и некоторых продуктов питания.