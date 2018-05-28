«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык

Часть решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» написана не арбитрами, а иным лицом. С таким заявлением выступила российская компания, сославшись на «всемирно признанного эксперта-лингвиста». На этом основании «Газпром» требует полной отмены решений о выплате украинской стороне $2,56 млрд Юристы считают, что подозрения во вмешательстве в процесс принятия судом решений, может оказать «Газпрому» услугу в споре вокруг газовых контрактов.

В понедельник «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту.

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — говорится в заявлении газового концерна.

В «Газпроме» подчеркивают, что заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является «новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены».

В декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел условия действующего контракта до 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа, снизив обязательства «Нафтогаза» по закупке российского газа на условиях «бери или плати» до 4 млрд куб. м в год, и привязав цену топлива к его стоимости на одном из европейских хабов. Кроме того, украинская сторона должна была выплатить «Газпрому» $2,07 млрд

Следующее решение арбитража, обнародованное в феврале этого года, повергло «Газпром» в шок. Транзитный контракт суд практически не изменил, и обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд Таким образом, газовый концерн остался должен Украине $2,56 млрд

Компания отказалась платить и поставлять Украине газ на условиях Стокгольма. Оба решения были обжалованы в суде округа Сева. Кроме того, была начата процедура судебного расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер называл «асимметричным» вердикт Стокгольмского арбитража. Это решение нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам — контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту.

«Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон», — подчеркивал Миллер.

По его оценке, процесс расторжения соглашений может занять 1,5-2 года. Апелляция «Газпрома» на арбитражные решения также может рассматриваться месяцами.

«Ничего экстраординарного в том, что тексты резолютивных частей решений арбитражных судов готовят не непосредственно арбитры, нет», — поясняет партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая.

Она отмечает, что резолютивная часть решения Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» — это документ на более чем 700 страниц, подготовленный менее, чем за год с учетом огромного объема постоянно менявшихся исковых требований сторон друг к другу.

«Это достаточно распространенная мировая практика, когда в подготовке текста решения участвуют не только арбитры. Совсем другое дело — это соответствие текста решения самому решению суда», — говорит юрист. Наличие признаков вмешательства посторонних лиц в подготовку текста решения суда дает «Газпрому» основание усомниться в том, что процессуальные нормы судом были соблюдены, что уже само по себе является основанием для отмены решения повторного разбирательства, подчеркивает она.

Даже если эти подозрения не обоснованы, по факту суд, обязан как минимум рассмотреть жалобу «Газпрома» и, с учетом существенных репутационных рисков для одного из наиболее востребованных и уважаемых коммерческих арбитражей в мире, приложить усилия для того, чтобы опровергнуть данные подозрения.

«С учетом политической подоплеки всего дела и решения в частности, сам факт наличия сомнений в непредвзятости арбитража и возможном вмешательстве в процесс принятия решений, может оказать «Газпрому» услугу в дальнейшем споре вокруг газовых контрактов», — резюмирует юрист.

Главные риски, связанные с длительными спорами в суде, для «Газпрома», «Нафтогаза» и европейских стран состоят в том, что действующие контракты истекают в конце следующего года. И чтобы поставки в ЕС не прекратились, необходимо заключить новое соглашение. При этом «Газпром» не сможет избавиться от Украины, как транзитной страны, в ближайшие несколько лет.

По данным «Нафтогаза», через Украину в 2017 году было прокачано 93,5 млрд кубометров российского газа. С запуском новых глубоководных трубопроводов — «Турецкого потока» (две нитки по 15,75 млрд кубометров по дну Черного моря из России Турцию , откуда часть газа будет перенаправлена в Европу) и «Северного потока — 2» (по дну Балтийского моря из РФ в Германию , две ветки общей мощностью 55 млрд куб. м) — потребности России в транзите через Украину существенно уменьшатся.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что строительство «Северного потока — 2» подгонялось под истечение срока транзитного договора с Украиной в 2019 году.

Но новая труба, которая должна принимать газ на выходе из последней точки газопровода, еще не будет полностью готова для транспортировки всех заявленных объемов газа, и через «второй поток» в первый год-полтора «Газпром» сможет пропускать только половину заявленного объема.

«В реальных цифрах речь идет лишь о 34 млрд куб. м. газа, остальные объемы так или иначе в 2020 году придется проводить через Украину, поскольку судьба второй нитки «Турецкого потока» в страны южной Европы по-прежнему не решена, хотя переговоры и намерения стран находятся в стадии высокой готовности», — полагает эксперт.

Европейские партнеры «Газпрома», прежде всего, Германия, требуют от концерна сохранить транзит через Украину.

Алексей Миллер заявлял, что после запуска новых трубопроводных проектов потребность в украинской газотранспортной системе может составить лишь в объеме 10-15 млрд куб. м. При этом, учитывая непростые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», украинской стороне, по словам Миллера, еще придется «обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».