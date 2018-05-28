Промсвязьбанк переходит в собственность государства 

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Москва, 28 мая — «Вести. Экономика». Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций "Промсвязьбанка" на сумму 113,393 млрд руб. в казну России. В подписанном от 25 мая распоряжении (pdf) отмечается, что средства были переведены госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и будут учтены за счет уменьшения на данную сумму имущественного взноса РФ, внесенного в агентство ранее. Банк будет внесен в реестры федеральной собственности и перечень стратегических предприятий. На основе «Промсвязьбанка» в дальнейшем будет создана кредитная организация для финансирования оборонно-промышленного комплекса РФ и крупных госконтрактов. Банк России проводил санацию «Промсвязьбанка» с 15 декабря 2017 г. посредством Фонда консолидации банковского сектора. В ходе Петербургского международного экономического форума заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил о завершении докапитализации банка.