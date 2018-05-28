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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций «Промсвязьбанка» в казну
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций «Промсвязьбанка» в казну 

Говорит Москва 28 мая 2018
Ранее АСВ выкупило допэмиссию акций «Промсвязьбанка» и сейчас владеет почти 100-процентным пакетом. С середины декабря прошлого года «Промсвязьбанк» проходил процедуру санации.
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