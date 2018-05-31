В России заработал новый мобильный оператор

Новый мобильный оператор Easy4 заработал в РФ в среду, его презентация прошла на пресс-конференции в рамках конференции Startup Village.

Easy4 работает по модели виртуального оператора, его программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи расположен в Технопарке инновационного центра "Сколково" и позволяет использовать мощности других операторов связи.

Общий объем инвестиций в проект составит 900 миллионов рублей, из которых более одной трети уже были профинансированы, рассказал в ходе конференции генеральный директор компании "Интерсат" Сергей Малышкин. При этом информацию об инвесторах и партнерах, на чьих сетях работает оператор, компания не сообщила.

SIM-карта Easy4 гибко подключается к нескольким сетям. В данный момент Easy4 работает на сетях нескольких российских и зарубежных операторов. Оператор предлагает специальный пакет услуг для туристов и людей, часто совершающих деловые поездки за рубеж. Стоимость исходящих междугородных и международных звонков составит 2 рубля за минуту. Стоимость интернет трафика в путешествиях — 10 копеек за Мб.

В России при подключении к Easy4 предлагается услуга переноса номера от другого оператора. Приобрести SIM-карты и подключиться к Easy4 можно будет в аэропортах, на вокзалах и в отелях в специальных терминалах.