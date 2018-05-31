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В России заработал новый мобильный оператор
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В России заработал новый мобильный оператор 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый мобильный оператор Easy4 заработал в РФ в среду, его презентация прошла на пресс-конференции в рамках конференции Startup Village.
Easy4 работает по модели виртуального оператора, его программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи расположен в Технопарке инновационного центра "Сколково" и позволяет использовать мощности других операторов связи.
Общий объем инвестиций в проект составит 900 миллионов рублей, из которых более одной трети уже были профинансированы, рассказал в ходе конференции генеральный директор компании "Интерсат" Сергей Малышкин. При этом информацию об инвесторах и партнерах, на чьих сетях работает оператор, компания не сообщила.
SIM-карта Easy4 гибко подключается к нескольким сетям. В данный момент Easy4 работает на сетях нескольких российских и зарубежных операторов. Оператор предлагает специальный пакет услуг для туристов и людей, часто совершающих деловые поездки за рубеж. Стоимость исходящих междугородных и международных звонков составит 2 рубля за минуту. Стоимость интернет трафика в путешествиях — 10 копеек за Мб.
В России при подключении к Easy4 предлагается услуга переноса номера от другого оператора. Приобрести SIM-карты и подключиться к Easy4 можно будет в аэропортах, на вокзалах и в отелях в специальных терминалах.
Торговая марка Easy4 входит в международную группу компаний EasyCall, которая, помимо России, имеет представительства в Германии, Голландии, Лихтенштейне, Испании, Турции и Китае. За рубежом Easy4 задействует инфраструктуру группы компаний EasyCall, которая обладает лицензиями и ресурсом нумерации в странах присутствия, а современная технология Multi-IMSI позволяет создать международную сеть без тарификации роуминга.
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