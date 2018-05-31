Ещё
Новый оператор связи заработал в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый оператор связи заработал в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России заработал новый мобильный оператор Easy4, передает РИА «Новости».
Easy4 работает по модели виртуального оператора, его программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи расположен в инновационном центре «Сколково» и позволяет использовать мощности других операторов связи.
Общий объем инвестиций в проект составит 900 миллионов рублей. Информацию об инвесторах и партнерах, на чьих сетях работает оператор, компания не раскрывает.
Easy4 работает на сетях нескольких российских и зарубежных операторов. SIM-карта Easy4 подключается к нескольким сетям и удобна для путешественников и людей, часто совершающих поездки за границу. Приобрести SIM-карты и подключиться к оператору можно будет в аэропортах, на вокзалах и в отелях.
Исходящие междугородные и международные звонки будут стоить 2 рубля за минуту. Мегабайт интернета в путешествиях — 10 копеек.
Торговая марка Easy4 входит в международную группу компаний EasyCall, которая имеет представительства в Германии, Голландии, Лихтенштейне, Испании, Турции и Китае. За рубежом Easy4 будет задействовать инфраструктуру EasyCall.
Комментарии16  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными209
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет123
Назван возможный организатор покушения на Бабченко86
Россию хотят исключить из еще одного союза252
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне157
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
08:19
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Личный счет Общество
00:30
Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с картами
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение