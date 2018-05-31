Новый оператор связи заработал в России

Easy4 работает по модели виртуального оператора, его программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи расположен в инновационном центре «Сколково» и позволяет использовать мощности других операторов связи.

Общий объем инвестиций в проект составит 900 миллионов рублей. Информацию об инвесторах и партнерах, на чьих сетях работает оператор, компания не раскрывает.

Easy4 работает на сетях нескольких российских и зарубежных операторов. SIM-карта Easy4 подключается к нескольким сетям и удобна для путешественников и людей, часто совершающих поездки за границу. Приобрести SIM-карты и подключиться к оператору можно будет в аэропортах, на вокзалах и в отелях.

Исходящие междугородные и международные звонки будут стоить 2 рубля за минуту. Мегабайт интернета в путешествиях — 10 копеек.