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Потери от санкций переложат на россиян
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«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»

Потери от санкций переложат на россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство может поднять тарифы ЖКХ по просьбе группы компаний En+, которая управляет частью активов бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает «Коммерсант».
По информации издания, соответствующую просьбу около двух недель назад En+ Group направила зампреду правительства Дмитрию Козаку, который 10 дней назад начал курировать топливную промышленность.
В рамках поддержки компаний, попавших под санкции США, En+ просит о возможности для алюминиевой компании «Русал» не платить по договорам на поставку мощности, что, по оценкам самой компании, увеличит тарифы на энергию в Сибири на 12%.
Также в En+ рассчитывают на освобождение «Русала» от надбавки к ценам на энергию для снижения тарифов на Дальнем Востоке, что заставит их вырасти на 1-2%.
Кроме того, En+ просит о прямом увеличении тарифов в Иркутской области — на 1% на горячую воду и отопление.
Как отмечает издание, еще неделю назад вице-премьер Козак поручил профильным ведомствам сформировать и озвучить свою позицию по данному вопросу.
В минувшую пятницу Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала». Неисполнительный директор компании подал заявление об отставке ради защиты ее интересов после введения против него санкций США.
6 апреля американский Минфин ввел экономические ограничения против 38 российских бизнесменов и компаний, в том числе против Олега Дерипаски.
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