«Газпром» продлил «Турецкий поток» до ЕС

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«Газпром» и Турция договорились по сухопутному участку второй нитки «Турецкого потока» 

Прайм 3 часа назад
Фото: ТАСС
"Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки "Турецкого потока", а также определились с условиями и параметрами строительства участка, говорится в сообщении российской компании.
"Сегодня состоялось подписание протокола между ПАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям", — сказано в сообщении.
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"В развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка", — отмечается также в релизе.
"Газпром" указывает, что подписание этих документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта, строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., которая будет создана на паритетной основе.
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