Греф извинился перед Миллером

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что извинился перед руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером за отчет уволенного аналитика Sberbank CIB Александра Фэка.
"Я позвонил заместителю, запросил отчет, другое подразделение сделало еще один отчет, с другими выводами, которые совпали с моим мнением. После чего позвонил главе "Газпрома" Миллеру и остальным фигурантам отчета и извинился", — сказал Греф журналистам в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Греф подчеркнул, что был поражен несоответствием цифр и фактов в отчете, и назвал его "множеством допущений". При этом глава Сбербанка отрицает наличие политических мотивов в увольнении аналитиков.
22 мая стало известно, что Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка) решил уволить Фэка, составлявшего отчеты о российских нефтегазовых компаниях. В конце октября прошлого года аналитики Sberbank CIB направили ряду клиентов версию отчета, посвященного состоянию российского нефтегазового сектора, в документе содержалась оценка перспектив освоения Арктики, поставок газа в Китай, а также перспектив и последствий экспансии "Роснефти" и роли руководителя компании Игоря Сечина в принятии решений. Впоследствии некорректная версия отчета была отозвана, а Sberbank CIB извинился перед "Роснефтью".
Позже, в мае этого года Алекс Фэк подготовил еще один клиентский отчет, в котором аналитик заявил, что бенефициарами инвестпрограммы "Газпрома" являются не акционеры, а подрядчики.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия".