Греф извинился перед Миллером

Греф заявил, что извинился перед Миллером за отчет уволенного аналитика Sberbank CIB

"Я позвонил заместителю, запросил отчет, другое подразделение сделало еще один отчет, с другими выводами, которые совпали с моим мнением. После чего позвонил главе "Газпрома" Миллеру и остальным фигурантам отчета и извинился", — сказал Греф журналистам в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Греф подчеркнул, что был поражен несоответствием цифр и фактов в отчете, и назвал его "множеством допущений". При этом глава Сбербанка отрицает наличие политических мотивов в увольнении аналитиков.

22 мая стало известно, что Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка) решил уволить Фэка, составлявшего отчеты о российских нефтегазовых компаниях. В конце октября прошлого года аналитики Sberbank CIB направили ряду клиентов версию отчета, посвященного состоянию российского нефтегазового сектора, в документе содержалась оценка перспектив освоения Арктики, поставок газа в Китай , а также перспектив и последствий экспансии "Роснефти" и роли руководителя компании Игоря Сечина в принятии решений. Впоследствии некорректная версия отчета была отозвана, а Sberbank CIB извинился перед "Роснефтью".

Позже, в мае этого года Алекс Фэк подготовил еще один клиентский отчет, в котором аналитик заявил, что бенефициарами инвестпрограммы "Газпрома" являются не акционеры, а подрядчики.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия".