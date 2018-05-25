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Дерипаска покинул «Русал»
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Дерипаска покинул «Русал» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании.
В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.
Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

Уход топ-менеджеров "Русала"

Двадцать третьего мая ушла в отставку генеральный директор "Русала" Александра Бурико. Исполняющим обязанности главы компании назначили Евгения Никитина.
Также заявления об отставке подали семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски: неисполнительные директора Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав Соловьев, президент "Русала".
Это решение вступает в силу 28 июня. Они, как отмечается, "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров, которое состоится 28 июня или примерно в это время".

Санкции против "Русала"

В начале апреля США ввели против России новые ограничительные меры. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".
Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.
После этого началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков. Так, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд его торговых партнеров объявили о пересмотре контрактов.
Позднее в Вашингтоне заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании обязаны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с алюминиевым гигантом.
В конце апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что Олег Дерипаска начал переговоры с партнерами по "Русалу" по вопросу расторжения акционерного соглашения.
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Комментарии31  Ещё 33 источника 
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