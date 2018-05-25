Дерипаска покинул «Русал»

В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США

Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

Уход топ-менеджеров "Русала"

Это решение вступает в силу 28 июня. Они, как отмечается, "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров, которое состоится 28 июня или примерно в это время".

Санкции против "Русала"

В начале апреля США ввели против России новые ограничительные меры. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.

После этого началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков. Так, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд его торговых партнеров объявили о пересмотре контрактов.

Позднее в Вашингтоне заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании обязаны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с алюминиевым гигантом.

В конце апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что Олег Дерипаска начал переговоры с партнерами по "Русалу" по вопросу расторжения акционерного соглашения.