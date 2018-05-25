Суд в США обязал Samsung выплатить Apple $539 млн за нарушение патентов

Отмечается, что Samsung должна выплатить 533,3 миллиона долларов за нарушение патентов на промышленный образец, а также 5,3 миллиона долларов за нарушение патентов на изобретение.

Корпорация Apple рассчитывала получить один миллиард долларов, так как, по ее мнению, Samsung заработала на использовании патентов не менее миллиарда долларов и должна выплатить все деньги, вырученные с реализации смартфонов, в которых незаконно использовались запатентованные технологии и дизайнерские решения.

В свою очередь, Samsung хоть и признавала вину, но настаивала на гораздо меньшей сумме, 28 миллионов долларов, так как корейский производитель был уверен, что «заимствованные» компоненты и элементы дизайна — это не всё устройство, а лишь малая его часть.

Судебное разбирательство между компаниями тянется с 2011 года, но до сих пор решения, принятые разными судами, не устраивали ни одну из сторон.