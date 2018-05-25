«Евросеть» и «Связной» объединились

«Мегафон» и SLV закрыли сделку по объединению «Евросети» и «Связного»

В конце апреля "Мегафон", владевший 100% акций ГК "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер ГК "Связной", договорились об объединении ритейлеров. Количество магазинов объединенной компании составит более 5 тысяч, они продолжать работать под обоими брендами. Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, а "Мегафону" будет принадлежать 25% плюс одна акция.