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«Евросеть» и «Связной» объединились
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«Мегафон» и SLV закрыли сделку по объединению «Евросети» и «Связного» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа SLV Олега Малиса и "Мегафон" закрыли сделку по объединению "Евросети" и "Связного", говорится в совместном пресс-релизе.
В конце апреля "Мегафон", владевший 100% акций ГК "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер ГК "Связной", договорились об объединении ритейлеров. Количество магазинов объединенной компании составит более 5 тысяч, они продолжать работать под обоими брендами. Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, а "Мегафону" будет принадлежать 25% плюс одна акция.
Как сообщили стороны в пятницу, в совет директоров объединенной компании вошли четыре представителя группы SLV и два представителя "Мегафона". Гендиректором компании назначен Александр Малис.
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