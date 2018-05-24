Делать нечего: европейские компании уйдут из Ирана

Китайские компании могут занять место ряда компаний из Европы на иранском рынке, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с премьером Госсовета Китайской народной республики Ли Кэцяном. Меркель отметила, что подобный результат могут вызвать санкции, наложенные на Иран Соединенными Штатами. Европейские предприниматели из-за них будут вынуждены «волей-неволей» уйти из Ирана. Решение же о замещении европейцев в Иране остается за Пекином.

Канцлер Германии также заявила, что Берлин продолжит уважать ядерное соглашение с Ираном. «Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение», — подчеркнула политик. Ранее, как сообщает НСН, готовность европейских стран придерживаться СВПД отметили в Еврокомиссии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США и Европа в данный момент не могут найти компромиссного решения по ядерной сделке с Ираном. «Я думаю, что мы далеки от компромисса», — сказал Маас после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

Глава германского МИДа отметил, что по итогам встречи с Помпео не появилось никакой новой информации о намерениях Европы или США по иранскому ядерному соглашению. По мнению Мааса, данную тему представителям властей США стоит обсудить на встрече с лидерами Франции Великобритании и Германии.

Хаменеи написал в своем твиттере, что Вашингтон, начиная с 2016 года, неоднократно нарушал пункты Совместного всеобъемлющего плана действий. При этом иранский верховный лидер подчеркнул, что все это время «европейцы хранили молчание».

По его словам, Британия, Франция и Германия должны доказать, что «они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно», как это происходило при обсуждении ядерной сделки в 2004–2005 годах.

Кроме того, Хаменеи потребовал от стран ЕС осудить политику США в отношении СВПД и Ирана. Аятолла подчеркнул, что в случае отказа Европы действовать согласно этим требованиям, Тегеран возобновит деятельность в сфере ядерных разработок.

За день до ультиматума аятоллы пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия и страны Европы нашли новую линию сотрудничества по вопросу ядерной сделки.

Песков подчеркнул, что Путин, Макрон и Меркель стремятся cвести к минимуму отрицательные последствия, вызванные решением президента США Дональда Трампа об одностороннем выходе из СВПД.

21 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона не снимет санкции против Тегерана до реальных изменений в политике Ирана.

«Мы ослабим наши усилия [по санкционному давлению] только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Помпео пояснил, что сейчас санкции будут иметь эффект, не позволяющий Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.

«Иран будет вынужден сделать выбор — либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет», — подчеркнул госсекретарь США.

Требования Вашингтона по Ирану прокомментировали и в России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ядерная сделка по Ирану продолжает действовать, и в настоящий момент важно, как иранские власти отнесутся к требованиям американцев.