Составлен рейтинг богатейших наследников России

Рейтинг составлен изданием в третий раз. Всего в списке представлены 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов.

Методика его составления заключается в том, что эксперты издания разделяют состояние каждого миллиардера на всех его признанных детей. При этом в расчетах не учитывается супружеская доля.

В итоге самым богатым наследником вновь был признан Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Доля его состояния оценивается в 17 млрд долларов.

«Сибура» На втором и третьем местах — двое детей основного владельца «Новатэка» Леонида Михельсона (по 8,9 млрд долларов на каждого ребенка).

Ранее Forbes сообщал, что число миллиардеров в России увеличилось с 96 до 106, а совокупное состояние двухсот богатейших бизнесменов в 2017 году выросло до 485 млрд долларов, увеличившись на 25 млрд долларов (5,4%).