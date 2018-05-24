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Составлен рейтинг богатейших наследников России
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Составлен рейтинг богатейших наследников России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Сын совладельца ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф вновь стал лидером в рейтинге самых богатых наследников России, составленном Forbes.
Рейтинг составлен изданием в третий раз. Всего в списке представлены 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов.
Методика его составления заключается в том, что эксперты издания разделяют состояние каждого миллиардера на всех его признанных детей. При этом в расчетах не учитывается супружеская доля.
В итоге самым богатым наследником вновь был признан Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Доля его состояния оценивается в 17 млрд долларов.
На втором и третьем местах — двое детей основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона (по 8,9 млрд долларов на каждого ребенка).
На четвертом и пятом местах оказались дети владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко (по 7,3 млрд долларов).
В рейтинге 2018 года появились два новых участиника — сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр.
Ранее Forbes сообщал, что число миллиардеров в России увеличилось с 96 до 106, а совокупное состояние двухсот богатейших бизнесменов в 2017 году выросло до 485 млрд долларов, увеличившись на 25 млрд долларов (5,4%).
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