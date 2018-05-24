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Межамериканский банк развития приостановил выдачу кредитов Венесуэле
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Межамериканский банк развития приостановил выдачу кредитов Венесуэле 

Российская Газета 5 минут назад
Межамериканский банк развития (МБР) объявил о прекращении выдачи кредитов Венесуэле. Это связано с невыплатой Каракасом 88,3 миллиона долларов по истечению 180 дней, передает ТАСС.
"Согласно нормам МБР о просроченных платежах, банк не может предоставлять никаких кредитов Венесуэле до тех пор, пока она не погасит свою задолженность", — подчеркнул представитель финансового учреждения.
Общий объем долга Боливарианской Республики перед Межамериканским банком развития составляет 2,01 миллиарда долларов. В 2016 году объем внешнего долга южноамериканской страны превысил 132,15 миллиарда долларов.
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