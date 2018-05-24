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В газификацию Южной Осетии Газпром вложил 2 млрд рублей
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В газификацию Южной Осетии Газпром вложил 2 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Газпром вложит около 2 млрд рублей в газификацию Южной Осетии, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Министр отметил, что подписанное с соглашения с и министром экономического развития Юдной Осетии Геннадием Кокоевым соглашение «позволяет газифицировать населенные пункты, вложив порядка 2 млрд рублей, построить магистральные и разводящие газопроводы», передает РИА «Новости».
«Это очень важный проект. Рад, что договоренности, достигнутые между руководителями России и Южной Осетии, реализовываются», — подчеркнул Новак цитирует Новака пресс-служба президента Южной Осетии.
До этого пресс-служба президента Южной Осетии сообщила, что в Новак и Кокоев подписали соглашение, предполагающее «крупные инвестиции „Газпрома“ в развитие газовых сетей республики и газификацию ее районов.
Раснее сообщалось, что Газпром инвестировал свыше 10 млрд рублей на строительство газопровода Дзаурикау — Цхинвал.
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