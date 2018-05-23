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Соглашение о выкупе РФ доли Южной Осетии в «Газпром — Южная Осетия» подпишут на ПМЭФ
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Соглашение о выкупе РФ доли Южной Осетии в «Газпром — Южная Осетия» подпишут на ПМЭФ 

ТАСС 5 часов назад
ЦХИНВАЛ, 23 мая. /ТАСС/. Соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром — Южная Осетия» будет подписано между правительством России и Южной Осетии на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщили в среду в пресс-службе президента республики.
"Согласно проекту соглашения между правительством РФ и правительством Южной Осетии об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром — Южная Осетия», правительство России выкупит долю Южной Осетии в совместном предприятии — 25% акций ОАО «Газпром — Южная Осетия», и обязуется оказывать содействие компании в реализации генеральной схемы газификации республики, а также обеспечит инвестиции в модернизацию ее газовой инфраструктуры в размере не менее 2 млрд рублей", — сказали в пресс-службе.
Уполномоченными органами по реализации соглашения являются: от российской стороны — ПАО «Газпром», от югоосетинской — ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия».
В тексте документа отмечено, что «Газпром» обеспечивает вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры компании «Газпром-Южная Осетия» на базе генеральной схемы газификации республики в размере не менее 2 млрд рублей в течении пяти лет со дня регистрации им права собственности. Кроме того, после подписания соглашения стороны в течение двух лет планируют разработать и согласовать методику, принцип и порядок расчета цены на газ, реализуемый жителям Южной Осетии.
О газификации республики
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее сообщил журналистам, что соглашение, согласно которому «Газпром» приступит к газификации районов Южной Осетии, будет подписано в мае текущего года, но к фактическим работам «Газпром» приступит только с начала 2019 года.
В Южной Осетии на данный момент газифицирована только столица — город Цхинвал. Ранее президент Анатолий Бибилов и председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер обсудили перспективы масштабной газификации республики, которая займет около полутора лет. «Газпром» планирует вложить в проект более 2,5 млрд рублей.
Поступление российского газа в Южную Осетию стало возможным благодаря строительству в 2009 году газопровода Дзуарикау-Цхинвал, который является самым высокогорным в мире и начинается в российском селе Дзуарикау, далее проходит через Кавказский хребет до Цхинвала. С введением газопровода в 2009 году создано совместное российско-югоосетинское предприятие ОАО «Газпром-Южная Осетия», где доля «Газпрома» составила 75% плюс 1 акция, а Южной Осетии — 25% минус 1 акция.
По данным пресс-службы президента Южной Осетии, схему генеральной газификации республики утвердили в 2015 году, она предусматривает газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 км межпоселковых и более 370 км внутрипоселковых газопроводов.
По данным РГУП «Энергоресурс — Южная Осетия», на сегодняшний день кубометр газа для жителей Цхинвала отпускается по цене 4,27 рубля, а средняя цена на газ в соседней Северной Осетии, которая является регионом РФ, составляет 5,57 рублей.
О форуме
ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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