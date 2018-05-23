В Booking.com ответили на угрозу блокировки

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com способствует развитию туризма в России , привлекая путешественников со всего мира в российские отели, заявили в компании в ответ на предложение заблокировать работу сервиса на территории РФ.

«Мы помогаем развивать бизнес более 70,5 тысячам всевозможных объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги по размещению в России через нашу платформу», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Накануне стало известно, что Министерство культуры России направило в Ростуризм запрос с поручением рассмотреть предложение о блокировке сервиса на территории России.

В самом Минкульте, как выяснило РИА Новости, к инициативе запрета Booking.com относятся крайне негативно.

По словам директора департамента туризма и региональной политики Ольги Яриловой, запрос в Ростуризм носит чисто технический характер, а работе популярного сайта в России ничего не угрожает.