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В Booking.com ответили на угрозу блокировки
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В Booking.com ответили на угрозу блокировки 

Рамблер 1 час назад
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com способствует развитию туризма в России, привлекая путешественников со всего мира в российские отели, заявили в компании в ответ на предложение заблокировать работу сервиса на территории РФ.
«Мы помогаем развивать бизнес более 70,5 тысячам всевозможных объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги по размещению в России через нашу платформу», — цитирует сообщение компании РИА Новости.
Накануне стало известно, что Министерство культуры России направило в Ростуризм запрос с поручением рассмотреть предложение о блокировке сервиса на территории России.
В самом Минкульте, как выяснило РИА Новости, к инициативе запрета Booking.com относятся крайне негативно.
>> Booking.com предлагают закрыть
По словам директора департамента туризма и региональной политики Ольги Яриловой, запрос в Ростуризм носит чисто технический характер, а работе популярного сайта в России ничего не угрожает.
Комментарии2  Ещё 15 источников 
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