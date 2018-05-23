В РСТ прокомментировали возможный запрет Booking.com

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в министерство культуры РФ с призывом рассмотреть возможности включения в пакет российских контрсанкций Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com).

Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно по поручению Минкультуры рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории РФ и представить свою позицию по данному вопросу до 4 июня 2018 года.

"Мне неизвестно ничего об этом (поручении Минкультуры — ред.). Точно хотелось бы, чтобы Booking.com работал в том же поле, что и туроператоры, по крайней мере в юридическом, правовом. Я как руководитель регионального совета РСТ знаю, что у бизнеса есть вопросы к Booking.com. Получается, что на одной рыночной поляне правила другие", — рассказала Санаева РИА Новости.

По ее мнению, работу сервиса Booking.com необходимо привести в соответствие с российскими правовыми нормами.

"Не думаю, что заблокируют, это удобно для потребителя. Наверное, должны просто привести в соответствие с нормативами российскими, скорее так", — считает она.

Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру.