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ВТБ перестал кредитовать бизнес Дерипаски
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ВТБ перестал кредитовать бизнес Дерипаски 

ТАСС 1 час назад
Банк ВТБ перестал кредитовать Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании после включения их в санкционный список США. Об этом глава банка Андрей Костин заявил в среду в интервью телеканалу CNBC.
"Разумеется, мы больше не предоставляем ему [Дерипаске] займы и не проводим с ним никаких операций", — сказал он. "По "Русалу" и другим компаниям мы ждем решений OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами). Мы надеемся, что проблема будет решена, потому что ВТБ — крупный кредитор "Русала", и нам нужно вернуть наши средства", — подчеркнул Костин.
Минфин США 6 апреля включил Дерипаску и подконтрольные ему компании, среди которых "Русал" и En+ — основной акционер "Русала", в антироссийский санкционный список. Это обрушило котировки одного из крупнейших в мире производителей алюминия и поставило под вопрос об исполнении компанией контрактов и долговых обязательств.
Позже США сообщили, что ограничения на сотрудничество с "Русалом" в рамках санкций могут быть сняты при условии отказа бизнесмена от контроля в компании.

Меньше 2%

Костин считает, что ситуация вокруг активов Дерипаски не повлияет на ВТБ.
"Кредиты компаниям, попавшим под санкции, составляют менее 2% активов банка, поэтому, конечно, это влияет на нас в определенной степени, но мы должны наблюдать за тем, что произойдет. Есть обсуждения, что они [санкции] могут быть сняты с "Русала" и некоторых других компаний. Так что будем наблюдать, но пока это не представляет для нас большой проблемы", — заявил Костин.
18 мая En+ Group представила план вывода компании из-под американских санкций, включающий снижение доли основного акционера группы Дерипаски до менее 50% и прекращение его влияния на решения совета директоров.
En+ также принял отставку бизнесмена из совета директоров и подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров "Русала" на предстоящем собрании акционеров.
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