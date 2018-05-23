ВТБ перестал кредитовать бизнес Дерипаски

"Разумеется, мы больше не предоставляем ему [Дерипаске] займы и не проводим с ним никаких операций", — сказал он. "По "Русалу" и другим компаниям мы ждем решений OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами). Мы надеемся, что проблема будет решена, потому что ВТБ — крупный кредитор "Русала", и нам нужно вернуть наши средства", — подчеркнул Костин.

Минфин США 6 апреля включил Дерипаску и подконтрольные ему компании, среди которых "Русал" и En+ — основной акционер "Русала", в антироссийский санкционный список. Это обрушило котировки одного из крупнейших в мире производителей алюминия и поставило под вопрос об исполнении компанией контрактов и долговых обязательств.

Позже США сообщили, что ограничения на сотрудничество с "Русалом" в рамках санкций могут быть сняты при условии отказа бизнесмена от контроля в компании.

Меньше 2%

Костин считает, что ситуация вокруг активов Дерипаски не повлияет на ВТБ.

"Кредиты компаниям, попавшим под санкции, составляют менее 2% активов банка, поэтому, конечно, это влияет на нас в определенной степени, но мы должны наблюдать за тем, что произойдет. Есть обсуждения, что они [санкции] могут быть сняты с "Русала" и некоторых других компаний. Так что будем наблюдать, но пока это не представляет для нас большой проблемы", — заявил Костин.

18 мая En+ Group представила план вывода компании из-под американских санкций, включающий снижение доли основного акционера группы Дерипаски до менее 50% и прекращение его влияния на решения совета директоров.

En+ также принял отставку бизнесмена из совета директоров и подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров "Русала" на предстоящем собрании акционеров.