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Россиян оставят без сервиса Booking.com
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Россиян оставят без сервиса Booking.com 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство культуры РФ отправило запрос в Ростуризм с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности сервиса Booking.com на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
С инициативой запретить деятельность Booking.com в апреле этого года выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович, направив предложение в Минкульт.
Согласно инициативе, запрет должен распространяться на бронирование отелей в России пользователями, находящимися в России. По мнению автора инициативы, сервис фактически является туроператором, но при этом не платит соответствующих взносов.
Сервис Booking.com основан в Амстердаме в 1996 году, он предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings. Пользователи из России, по данным за апрель 2018 года, составляют 7,5% мировой аудитории сайта.
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