Россиян оставят без Booking.com

С инициативой запретить деятельность Booking.com в апреле этого года выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович , направив предложение в Минкульт.

Согласно инициативе, запрет должен распространяться на бронирование отелей в России пользователями, находящимися в России. По мнению автора инициативы, сервис фактически является туроператором, но при этом не платит соответствующих взносов.