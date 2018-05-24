Где Huawei превзошла Samsung?

На сегодняшний день лидером мирового рынка смартфонов является Samsung. Второе место занимает Apple , а третье — Huawei. При этом популярность девайсов от известного китайского вендора постепенно возрастает. В Сети сообщается о важном достижении компании, позволившем ей стать поставщиком смартфонов номер один на один из рынков.

Как сообщается Айвеном (Ivan) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на gsmonline.pl, Huawei, по данным GfK, в апреле 2018 года превзошла Samsung по продажам смартфонов в Польше . Обе компании предлагают потребителям девайсы, в основе программного обеспечения которых — ОС Android.

Необходимо отметить, что еще в марте текущего года доля Huawei на рынке смартфонов Польши составляла 30%, в то время как доля лидера мирового рынка девайсов этой категории, компании Samsung, в первом весеннем месяце 2018 года составляла 32,3%.

На сегодняшний день не называются определенные цифры, отражающие объем продаж девайсов компанией Huawei в апреле 2018 года, но новое достижение известного китайского вендора умных телефонов стало одним из заметных шагов компании на пути к своей цели — превзойти Apple на мировом рынке и стать вторым вендором после южнокорейского технологического гиганта.

Отмечается, что компания Samsung и сейчас является лидером и мирового, и европейского рынков умных телефонов, но доля компании Huawei намного заметнее, чем несколько лет тому назад.

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