Ещё
В сливочном масле нашли кишечную палочку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сливочном масле нашли кишечную палочку 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Каждое четвертое продаваемое в России сливочное масло не соответствует параметрам качества. При этом 13,56 процента содержат в себе немолочные жир, выявило Роскачество в ходе исследования рынка сливочного масла.
Исследование охватило около 70 процентов рынка, при этом проверялось масло по 23 различным критериям, среди которых, например, наличие кишечной палочки, плесени и дрожжей, антибиотиков, жиров растительного происхождения, которые, кстати, были найдены в 10 образцах продукции.
Всего было изучено 82 бренда сливочного масла, из которых 53 бренда соответствуют всем необходимым показателям. При этом 19 из них можно назвать брендами повышенного качества, констатируют авторы исследования.
Полный текст исследования доступен на сайте Роскачества.
Российская Газета: последние новости
В России появился центр компетенций кибербезопасности Доля региональных полетов без пересадки в Москве достигнет 50 процентов Саудовская Аравия и ОАЭ обсудят с РФ ситуацию на рынке нефти на ПМЭФ
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заберет у США полмиллиарда долларов596
Названа причина эпидемии рака7
Появились подробности кровавого убийства на Кубани54
Россия жестко поставит в ОБСЕ вопрос по Донбассу323
Российской группе запретили петь на «Евровидении»46
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
04:22
Российской группе запретили петь на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение