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В Сбербанке рассказали о «великой ценности» очередей
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В Сбербанке рассказали о «великой ценности» очередей 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Очереди в отделениях Сбербанка — это великая ценность. Такое мнение высказал первый зампред правления банка Максим Полетаев, передает «Интерфакс».
«Главная ценность Сбербанка заключается в том, что у банка до сих пор есть "последняя миля", т. е. клиент приходит к нам. Люди жалуются на очереди в Сбербанке, но это великая ценность. Даже небольшая очередь — это великая ценность, это возможность работы с клиентом», — сказал Полетаев.
Топ-менеджер отметил, что Сбербанк стремится сочетать онлайн и офлайн обслуживание. По его мнению, если строить общение с клиентом только через интернет, упадет процент продаж. К примеру, отметил Полетаев, страховки по кредитам в онлайне приобретают только 5% клиентов Сбербанка, в офлайне — до 65%.
Полетаев также признался, что изначально развитие онлайн-сервисов Сбербанка происходило в погоне за «хайпом», а затем оказалось, что уход в онлайн сильно понижает издержки и приносит другой другой клиентский опыт.
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