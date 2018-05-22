В Сбербанке рассказали о «великой ценности» очередей

«Главная ценность Сбербанка заключается в том, что у банка до сих пор есть "последняя миля", т. е. клиент приходит к нам. Люди жалуются на очереди в Сбербанке, но это великая ценность. Даже небольшая очередь — это великая ценность, это возможность работы с клиентом», — сказал Полетаев.

Топ-менеджер отметил, что Сбербанк стремится сочетать онлайн и офлайн обслуживание. По его мнению, если строить общение с клиентом только через интернет, упадет процент продаж. К примеру, отметил Полетаев, страховки по кредитам в онлайне приобретают только 5% клиентов Сбербанка, в офлайне — до 65%.

Полетаев также признался, что изначально развитие онлайн-сервисов Сбербанка происходило в погоне за «хайпом», а затем оказалось, что уход в онлайн сильно понижает издержки и приносит другой другой клиентский опыт.