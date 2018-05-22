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Шувалов возглавит Внешэкономбанк
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СМИ: Шувалов возглавит Внешэкономбанк 

BFM.RU 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Игорь Шувалов, ушедший с должности первого заместителя председателя правительства, станет председателем Внешэкономбанка, пишет Reuters со ссылкой на три источника. Собеседники агентства не смогли уточнить, подписан ли документ о его назначении, однако российское руководство уже приняло такое решение.
О том, что Шувалов может перейти в ВЭБ, писало ранее во вторник и издание The Bell, ссылаясь на чиновника одного из профильных министерств. По данным The Bell, предложение возглавить банк президент Владимир Путин сделал Шувалову на прошлой неделе.
О том, что чиновник возглавит ВЭБ, рассказали и два источника РБК на финансовом рынке и подтвердил источник, близкий к ВЭБу. О переходе Шувалова в ВЭБ слышал и источник РБК в финансово-экономическом блоке правительства. В пресс-службе ВЭБа не ответили на запрос РБК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не стал комментировать сообщения о возможном назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова на пост главы Внешэкономбанка.
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