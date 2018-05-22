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Спрогнозированы затраты «большой четверки» на 5G в РФ
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Спрогнозированы затраты «большой четверки» на 5G в РФ 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Максим Туманов
Затраты "большой четверки" сотовых операторов РФ на внедрение сети 5G в 2020-2027 годы не превысят уровень капитальных вложений на разворачивание сетей предыдущих поколений связи и могут составить порядка 8% от прогнозируемой выручки в этот период, следует из исследования PwC.
Аналитики рассмотрели несколько вариантов внедрения сети пятого поколения в РФ. Так, при самостоятельном развитии 5G в 2020-2027 годы каждый из операторов "большой четверки" должен будет инвестировать в среднем 130-165 миллиардов рублей. "Такие показатели примерно соответствуют или незначительно превышают исторически сформированные уровни капитальных вложений на разворачивание предыдущих поколений мобильной связи и составят порядка 8% от прогнозной выручки отрасли в 2020–2027 годах", — отмечают в PwC.
В случае совместного использования станций, аналогичного текущей модели развития LTE в РФ, но с таким использованием порядка 70% базовых станций 5G двумя операторами, потребуются значительно меньшие затраты — в среднем около 110 миллиардов рублей с оператора.
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.
Крупнейшие российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G: МТС — с Nokia, Ericsson и Samsung, "Мегафон" — с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. Несмотря на то что стандарт еще не утвержден, МТС и "Мегафон" уже провели тестирования 5G в РФ. "Ростелеком" в марте 2018 года запустил первую открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра "Сколково".
Как заявлял в апреле бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров, аукционы на радиочастоты для развертывания сетей 5G на территории РФ планируется провести в конце 2018 года.
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