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Huawei готовит «пугающий» технологический прорыв в смартфонах
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Huawei готовит «пугающий» технологический прорыв в смартфонах 

Ferra.ru 19 часов назад
Фото: Android Insider
Компания Huawei работает над «пугающей» технологией, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и будет внедрена совсем скоро. Об этом рассказал профильный китайский ресурс iFeng со ссылкой на слова Ричарда Ю (Richard Yu), главы потребительского подразделения Huawei.
Особых подробностей топ-менеджер пока не сообщил, описав технологический прорыв как «очень пугающий» и намекнув, что это может быть программный продукт, который позволит выпущенным ранее смартфонам значительно улучшить производительность.
Как отметил iFeng, технология будет запущена вместе с одним из смартфонов линейки Honor в ближайшем будущем. Точные сроки не называются, но произойдёт это до конца 2018 года.
Компания вкладывает миллиарды долларов в своё подразделение разработок и исследований. В прошлом году, например, было потрачено около 14 миллиардов долларов, в следующие десять лет траты также должны составить порядка 10 миллиардов в год. Это делает Huawei одной из самых «щедрых» на исследования компаний в мире.
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